تيليفوت: صلاح يشعر بالإحباط في ليفربول

ازداد الحديث مؤخراً عن شعور النجم محمد صلاح بالإحباط في ليفربول.

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية قد قالت أن المدرب يورغن كلوب لم يعد يرتبط بعلاقة استثنائية مع الدولي المصري الذي سجل 23 هدفاً في 47 مباراة هذا الموسم.

ورد رامي عباس عيسى وكيل أعمال صلاح سريعاً على الصحيفة مشدداً على أن ما تم نشره لا أساس له من الصحة.

بدوره، أشار برنامج "تيليفوت" الفرنسي إلى أن نجم الريدز بات يفكر جدياً بالرحيل صوب ريال مدريد الصيف القادم نظراً لعدم ارتياحه.

وعُرف النادي الملكي باهتمامه سابقاً بصلاح، إلا أن إيدين هازارد نجم تشيلسي يبدو الهدف الأول للفريق مما قد يحول دون مضي الرئيس فلورنتينو بيريز قدماً في استقطاب "الفرعون المصري".