تيم يقصي نادال ويتأهل لنصف نهائي بطولة أستراليا

حقق النمساوي دومينيك تيم فوزاً مهماً على الإسباني رافاييل نادال بثلاث مجموعات لواحدة ليتأهل لنصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وتقدم المصنف الخامس بجولتين بواقع 7-6 و7-6 على التوالي ليخسر الثالثة بـ 4-6 لصالح نادال ويحسم المباراة بالجولة الأخيرة بواقع 7-6 واضعاً حداً لست سنوات من الإحباط في البطولات الأربع الكبرى على الملاعب الصلبة أمام الإسباني الذي خسر سعيه لإحراز لقبه العشرين.

ويلتقي تيم البالغ من العمر 26 عاماً مع الألماني أليكساندر زفيريف بعد غد من أجل حجز مكان في النهائي.