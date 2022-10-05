تين هاغ: رونالدو سعيد بوجوده في مانشستر يونايتد

أصر الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد أن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو يتدرب بشكلٍ جيد ويتمتع بمعنويات عالية رغم قلة مشاركاته هذا الموسم.

وقرر المدير الفني إبقاء الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات على دكة البدلاء خلال لقاء الديربي الذي خسره يونايتد بنتيجة 3-6 أمام غريمه مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي في قمة الدوري الإنجليزي.

وتعرض هذا القرار لانتقادات عارمة نظراً للخبرة الكبيرة والباع الطويل لصاحب الـ 37 عاماً.

وشككت وسائل الإعلام سريعاً ببقاء "الدون" في ملعب أولد ترافورد مشددة على أنه سيطالب بالرحيل من جديد بحلول سوق الانتقالات الشتوي في شهر يناير المقبل.

ماذا قال تين هاغ عن رونالدو ؟

لكن تين هاغ خرج سريعاً للرد على هذه التقارير، حيث قال في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول": "لا أرى أن كريستيانو غير سعيد، إنه يتدرب بشكل جيد ويستمتع بوجوده هنا.

"لم يكن سعيداً بعدم مشاركته يوم الأحد (أمام سيتي)، لكن هذا ليس هو السؤال المطروح، كان السؤال حول معنوياته، وأنا أرى أنه يبدو سعيداً.

"بالطبع يريد اللعب، إنه مستاء من عدم المشاركة، لكني سأكرر ما قلته في السابق، رونالدو يتدرب بشكلٍ طيب، ومزاجه جيد، إنه متحفز ويقدم أفضل ما لديه، وهذا هو ما نتوقعه منه."