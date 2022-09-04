تين هاغ: سأكون صديقاً ومعلماً لكريستيانو رونالدو

عبر الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد عن استعداده التام لتقوية علاقته مع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان مرشحاً للرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وسعى الهداف المخضرم لمغادرة يونايتد بحثاً عن فريقٍ يضمن له المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، لكن الأجور المرتفعة التي يتقاضاها حالت دون انتقاله لأي فريق.

ماذا قال تين هاغ عن رونالدو ؟

وقال تين هاغ عن الهداف البرتغالي: "سأكون صديقاً له، أحياناً قد أكون معلماً له، كل شيء يعتمد على ما يواجهنا من مواقف.

"كما نعرف لم يخض مرحلة الاستعدادات للموسم الجديد، ولا يمكنك أن تتغيب عن هذه التحضيرات."

يذكر أن مانشستر يونايتد يواجه آرسنال اليوم في قمة مرتقبة ستقام على ملعب أولد ترافورد.