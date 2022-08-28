تين هاغ عن رونالدو: الفريق أهم من أي شيء آخر

شدد المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ على أن مانشستر يونايتد أهم من أي مسألة أخرى في ظل عدم الوضوح الذي يحيط بمستقبل هداف الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وحقق يونايتد أمس السبت فوزاً مهماً على ساوثهامبتون بهدفٍ دون رد في الدوري الإنجليزي.

واعتمد الهولندي على تشكيلة أساسية خلت من اسم الهداف البرتغالي المخضرم، قبل أن يزج به كبديل قبل نهاية المباراة.

ماذا قال تين هاغ عن رونالدو ؟

وقال تين هاغ قبل المباراة في إشارة لاستبعاد "الدون": "كمدرب، عليك أن تتخذ قرارات حاسمة.

"الفريق مهم جداً، عليك اتخاذ قرارات تخدم مصلحة الفريق، وخلال تعاملك مع اللاعبين، يجب أن تكون واضحاً وصادقاً."

يذكر أن مانشستر يونايتد ارتقى بعد هذا الفوز للمركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارتين.