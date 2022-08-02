تين هاغ غير سعيد بتصرف رونالدو

لم تنل تصرفات النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إعجاب المدير الفني الهولندي الجديد إيريك تين هاغ يوم الأحد الماضي خلال المباراة الودية أمام رايو فايكانو الإسباني.

وتعادل الشياطين الحمر مع رايو بهدفٍ لكلٍ منهما في الظهور الأول للهداف المخضرم هذا الصيف مع الفريق.

وتغيب "صاروخ ماديرا" عن تحضيرات يونايتد للموسم الجديد بعدما أعلم إدارة النادي عن رغبته في الرحيل.

وترقبت الجماهير المشاركة الأولى لصاحب الـ 37 عاماً على ملعب أولد ترافورد، حيث شارك أساسياً وخاض مجريات الشوط الأول قبل أن يعمل تين هاغ على استبداله خلال فترة الاستراحة.

وبدلاً من أن يتواجد رونالدو على الدكة فيما تبقى من اللقاء، غادر المتوج بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات الملعب قبل نهاية المواجهة الودية بـ 10 دقائق.

كما غادر الظهير الأيمن البرتغالي ديوغو دالوت الملعب مبكراً علماً بأنه لم يشارك في التشكيلة الأساسية أمام رايو.

ما هي ردة فعل مانشستر يونايتد على ما فعله رونالدو ؟

وقال مصدر مقرب من يونايتد في تصريحات نقلها موقع "ترايبل فوتبول" في إشارة لمشاعر الجهاز الفني حول ما حصل: "ليس جيداً أن تغادر مبكراً بعدما كنت جزءاً من التشكيلة التي خاضت المباراة.

"يكون الأمر مختلفاً إذا قررت الجلوس في المدرجات، جرت العادة أن يتواجد جميع اللاعبين بعد نهاية المباراة من أجل الاستماع لملاحظات المدرب.

"كما أن الكثير من المشجعين حضروا المباراة لرؤيته، إلا أنه لم يكن حاضراً للتصفيق لهم بعد صافرة النهاية."