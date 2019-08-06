تين هاغ: فان دي بيك سيشارك مع أياكس في دوري الأبطال

قال إيريك تين هاغ المدير الفني لأياكس أمستردام أن دوني فان دي بيك سيشارك في مباراتي الفريق القادمتين في دوري أبطال أوروبا، رغم المفاوضات الجارية حول انتقاله لريال مدريد.

وكان النجم الهولندي قد كشف عن وجود مفاوضات حالياً بين ناديه وريال مدريد حول انتقاله لملعب سانتياغو بيرنابيو، لكنه في نفس الوقت لم يُمارس أي ضغوطات على ناديه لقبول الصفقة.

ويستعد أياكس لمواجهة باوك ضمن الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لدوري الأبطال، وحين سُئل تين هاغ عن دي بيك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أكد أنه سيلعب اللقاء.

يذكر أن المصادر تصف صاحب الـ 22 عاماً بأنه الخيار البديل لنجم مانشستر يونايتد بول بوغبا الذي يعد الهدف الأول والأهم لريال مدريد في سوق الانتقالات هذا الصيف، وتقدر قيمة فان دي بيك بـ 60 مليون يورو خاصة بعد موسمه المذهل في 2018-2019 وقيادته أياكس لنصف نهائي دوري الأبطال بعد إقصاء ريال مدريد ويوفنتوس.