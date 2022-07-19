تين هاغ يأمل استمرار رونالدو مع مانشستر يونايتد لعامين آخرين

يأمل الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد في استمرار النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق لموسمين قادمين.

ويرتبط الهداف المخضرم بعقدٍ مع الشياطين الحمر يمتد حتى نهاية الموسم القادم مع وجود خيار يسمح بالتمديد لعام آخر.

وحتى الآن، يفضل صاحب الـ 37 عاماً إكمال مسيرته الاحترافية في فريق آخر بعد فشل يونايتد في حسم مقعدٍ مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمني رونالدو النفس في الانتقال إلى فريق يشارك في البطولة الأوروبية الأهم، علماً بأن اسمه ارتبط سريعاً بأندية كبيرة من أمثال تشيلسي وبايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد.

ولا ترغب إدارة مانشستر يونايتد في بيع نجمها الأول، إلا أن رغبة النجم التاريخي ستلعب دوراً رئيسياً في تحديد ما سيحصل خلال الأسابيع القادمة.