تين هاغ يتصدر المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد

أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الهولندي إيريك تين هاغ مدرب أياكس بات يتصدر قائمة المرشحين لتدريب مانشستر يونايتد الموسم القادم.

ولفت المدير الفني البالغ من العمر 51 عاماً أنظار إدارة الشياطين الحمر نظراً للقفزة النوعية التي أحدثها مع أياكس منذ توليه الإشراف عليه في عام 2017 رغم الموارد المتواضعة مقارنة بعمالقة أوروبا.

وعين يونايتد مؤخراً الألماني رالف رانغنيك مدرباً للفريق الأول حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية الاعتماد عليه لفترة أطول إذا ما تمكن من إحداث تغيير جذري في النتائج.

يذكر أن تين هاغ أشرف على أياكس في 189 مباراة بجميع البطولات حتى الآن حقق الفوز خلالها في 139 منها وخسر 25 مباراة أخرى.