تين هاغ يريد زياش في مانشستر يونايتد

يرغب الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد في العمل مرة أخرى مع النجم الدولي المغربي حكيم زياش الذي عمل معه في السابق في أياكس.

وأشرف تين هاغ على جناح تشيلسي الحالي خلال الفترة ما بين عامي 2017 و2020 في هولندا حيث حقق الثنائي إنجازات مهمة بقيادة أياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأنهى زياش مسيرته مع العملاق الهولندي بتسجيل 49 هدفاً خلال 164 هدفاً لينتقل بعدها إلى العاصمة الإنجليزية.

وقال الصحفي الفرنسي نبيل دجيليت أن تين هاغ يعمل حالياً على جلب اللاعب المغربي إلى ملعب أولد ترافورد، مستغلاً حالة عدم الاستقرار التي يعيشها اللاعب في لندن.

وتم طرح مبلغ 8 ملايين جنيه استرليني في قيمة مقترحة للصفقة التي ليس واضحاً بعد ما إذا كانت إدارة البلوز ستوافق عليها.

يذكر أن نجم منتخب المغرب لم ينجح في تثبيت أقدامه بمعنى الكلمة في تشيلسي، وارتبط اسمه خلال الأسابيع الماضية بانتقال محتمل إلى أي سي ميلان.