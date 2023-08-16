تين هاغ يضغط على اثنين من مدافعي مانشستر يونايتد للرحيل

أوضح مدرب مانشستر يونايتد السيد إيريك تين هاغ خلال تصريحاته الأخيرة أنه لن يوافق على بقاء أي لاعب داخل النادي طالما أنه ليس ضمن المشروع الرياضي في الموسم الجديد.

وبناء على ذلك، أخبر المدرب الهولندي اثنين من مدافعي الشياطين الحمر للبدء بالبحث عن نادٍ جديد والرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة سوق الانتقالات هذا الصيف.

تين هاغ يخطر اثنين من مدافعي مانشستر يونايتد بالرحيل هذا الصيف

وفقًا لـ"The Manchester Evening News"، فإن تين هاغ أخبر كلًا من إيريك بايلي وبراندون ويليامز بالبحث عن نادٍ جديد والرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد قبل أن يغلق سوق الانتقالات أبوابه نهاية الشهر الجاري.

أيضًا وقع اختيار مدرب الشياطين الحمر على اللاعب دوني فان دي بيك للرحيل عن الأولد ترافورد، وبالفعل يتفاوض اللاعب حاليًا مع نادي ريال سوسيداد للانتقال إليهم.

إضافة لما سبق، كانت هناك محاولات من قبل النادي الإنجليزي لبيع هاري ماغواير، ووصل عرض من وست هام لضمه إلّا أن اللاعب ماطل حتى ألغيت الصفقة بسبب رفضه للرحيل قبل الحصول على مكافأة نهاية خدمة من اليونايتد.

الجدير بالذكر أن هناك اسم آخر يرغب في البقاء ولا يحبذ فكرة الرحيل ولكن قد يكون على قائمة الراحلين هذا الصيف عن مانشستر يونايتد، ألا وهو لاعب خط الوسط سكوت ماكتوميناي.