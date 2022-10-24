تين هاغ يرحب ببيع رونالدو في يناير

أكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد يرحب ببيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في شهر يناير القادم.

وخاض "الدون" مباريات محدودة هذا الموسم وقل الاعتماد عليه في تشكيلة المدير الفني الجديد القادم من أياكس، كما توترت العلاقة بينه وبين الهولندي لتباعد وجهات النظر.

رونالدو يعاني في مانشستر يونايتد

واستبعد صاحب الـ 37 عاماً من قائمة يونايتد التي واجهت تشيلسي يوم السبت الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله بعد رفضه الدخول في لقاء الشياطين الحمر أمام توتنهام الأسبوع المنصرم.

ولا يمانع تين هاغ التخلي عن الهداف الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات خلال موسم الانتقالات الشتوية مطلع العام المقبل بحال وصول عرضٍ مناسب.

وارتبط اسم الهداف المخضرم بتشيلسي ونابولي وسبورتينغ لشبونة وباريس سان جيرمان الصيف الماضي، لكن مغالاة اللاعب في مطالبه وعدم رغبته في الانتقال لبعض الفرق المهتمة فيه حال دون إتمام أي صفقة.