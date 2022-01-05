ثلاثة أندية إنجليزية تطارد فيليبي كوتينيو

يتمنى النجم الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب خط وسط برشلونة المهاجم أن يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الشهر وفقاً لموقع "جول" العالمي.

ولم ينجح نجم ليفربول السابق في فرض نفسه منذ رحيله عن آنفيلد صوب كامب ناو في صيف عام 2018 مقابل 105 ملايين جنيه استرليني.

وأعار البارسا اللاعب إلى بايرن ميونيخ خلال موسم 2019-2020 مقابل 8.5 مليون يورو إضافة لأجوره قبل أن يعود إلى كتالونيا الموسم التالي.

وخاض كوتينيو 106 مباريات مع برشلونة في جميع المسابقات منذ وصوله سجل خلالها 25 هدفاً وصنع 14 هدف آخر.

وقال الموقع أن أندية ليفربول وإيفرتون وأستون فيلا مهتمة بإعادة البرازيلي إلى الدوري الممتاز خلال شهر يناير الجاري.