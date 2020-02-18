ثلاثة لاعبين عرب تحت الأنظار مع عودة دوري أبطال أوروبا

تنطلق الثلاثاء، مباريات خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، ومعها تتجه الأنظار إلى ما سيقدمه ثلاثة نجوم عرب مع فرقهم.

محمد صلاح

يعتبر النجم المصري أبرز هداف عربي في الوقت الحالي على الساحتين الأوروبية والعالمية، وذلك بعد تألقه المستمر مع ليفربول.

وتنتظر جماهير الريدز من صلاح قيادتها نحو الدور المقبل، ومتابعة رحلة الدفاع على اللقب، مع العلم أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة أتلتيكو مدريد.

واستطاع صلاح تسجيل 18 هدفاً هذا الموسم في 34 مباراة بكافة المسابقات، منها 4 في دوري الأبطال خلال 6 مباريات خاضها، وهو الذي يعتبر قطعة أساسية في تشكيلة المدرب يورغن كلوب.

أشرف حكيمي

بات الظهير المغربي محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية، وهو الذي يلعب مع بوروسيا دورتموند معاراً من ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي.

استطاع حكيمي خلال عامين مع أسود فيستفاليا الوصول إلى مستوى استثنائي في الناحيتين الدفاعية والهجومية، إذ يعتبر أحد أفضل المدافعين من حيث صناعة الأهداف في أوروبا (9)، خلف ظهير ليفربول ترينت أليكساندر أرنولد (10) في الدوريات الخمسة الكبرى.

ويمد حكيمي تشكيلة المدرب لوسيان فافر بالقوة من ناحية الانطلاقات الفعالة ومساعدة خط الهجوم، من خلال صناعة الأهداف والزيادة العددية وكذلك التسجيل في العديد من الأوقات، مما يجعله بين أفضل النجوم العرب المحترفين في أووربا.

رياض محرز

لا يُمكن لاثنين الاختلاف على مهارة وقدرة النجم الجزائري في صناعة الفارق، وهو الذي يسعى لإثبات نفسه في الفترة الأخيرة، بعدما حظي بعدد أكبر من الدقائق في ظل الغيابات التي ضربت صفوف مانشستر سيتي، لا سيما رحيم ستيرلينغ.

ويسعى محرز للتسجيل في مباراة سيتي التي ستقام الأسبوع القادم أمام ريال مدريد رغم صعوبة المهمة، وذلك بهدف تعزيز ثقة المدرب جوسيب غوارديولا به، لا سيما أنه قادرٌ على صناعة الفارق في الناحية الهجومية.

وخاض محرز هذا الموسم مع مانشستر سيتي 33 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، وهو من النجوم العرب الأشهر عالمياً، خاصة أنه قاد منتخب الجزائر للفوز ببطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، بعد الفوز في النهائي على السنغال.