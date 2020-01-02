ثلاثة لاعبين مرشحون لمغادرة ريال مدريد

قال تقرير إسباني الأربعاء، أن ريال مدريد مقتنع بأنه ليس في حاجة لتعزيز صفوفه بتعاقدات جديدة في يناير الجاري، لكنه ربما يضطر إلى التفريط في بعض اللاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية والمقربة من ريال بأن زين الدين زيدان، المدير الفني، واثق من أن لديه فريق متكامل تحت تصرفه ويستطيع من خلال ما يمتلكه من لاعبين المنافسة على جميع البطولات.

لكن الصحيفة أوضحت أن هناك ثلاثة لاعبين ضمن قائمة المرشحين للمغادرة في يناير وهم خيسوس فاييخو والثنائي براهيم دياز وماريانو دياز.

ويلعب خيسوس في صفوف ولفرهامبتون حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، لكن المدافع الشاب يرغب في تغيير وجهته هذا الشتاء.

ويحرص آينتراخت فرانكفورت على إعادة خيسوس إلى صفوفه، بعد أن أمضى فترة ناجحة هناك في موسم 2016-2017، وسط اهتمام أيضاً من جاره فولفسبورغ.

في الوقت ذاته، قد تتدخل بعض الأطراف الإسبانية للمنافسة على خدمات مدافع ريال مدريد المعار، والذي قد يرحل بصورة نهائية.

ويبحث الثنائي دياز عن دقائق أكثر للمشاركة خاصة وأن ماريانو الذي لم يخض أي دقيقة هذا الموسم، فيما ظهر براهيم في 40 دقيقة خلال 4 مباريات.

ويعتقد الجميع في ريال مدريد أن أفضل شيء لكليهما هو المغادرة لإيجاد فرص أكبر.