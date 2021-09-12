ثلاثية بنزيمة تمنح ريال مدريد الفوز على سيلتا فيغو

حقق ريال مدريد انتصاراً ثميناً على ضيفه سيلتا فيغو بخمسة أهداف لاثنين في اللقاء الذي جرى على ملعب سانتياغو بيرنابيو لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني.

وسجل كريم بنزيمة ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 24 و 46 و (88 من ركلة جزاء)، وفينيسيوس جونيور (55)، والتعاقد الجديد إدواردو كامافينغا (72).

أما هدفا الخاسر فجاءا عن طريق سانتي مينا (4)، وفرانكي سيرفي (31).

ريال مدريد يتصدر الترتيب

رفع ريال رصيده بهذا الفوز إلى 10 نقاط ليعتلي صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن فالنسيا صاحب المركز الثاني.

أما سيلتا فيغو، فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.

يذكر أن بنزيمة رفع رصيده بهذه الثلاثية إلى 5 أهداف لينفرد في صدارة هدافي الدوري الإسباني.