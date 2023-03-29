ثلاثية ميسي تمنحه رقماً قياسياً جديداً في فوز الأرجنتين 7-0 على كوراساو

البوابة - قاد الأيقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي منتخب بلاده الأرجنتيني للفوز على ضيفه كوراساو بنتيجة 7-0 ودياً في الساعات الأولى من يوم الأربعاء في ملعب أونيكو مادري دي سيوداديس.

وتخطى "ليو" حاجز 100 هدف مع أبطال العالم بعدما سجل ثلاثية (هاتريك).

ووصل نجم باريس سان جيرمان وهداف بلاده التاريخي إلى هدفه المئوي حينما افتتح التسجيل في الدقيقة 20 من زمن المباراة بتسديدة منخفضة.

وأضاف نيكولاس غونزاليز الهدف الثاني بعد 3 دقائق فقط، ثم عاد ميسي لتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بتسديدة مميزة في الدقيقة 33.

وصنع الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات الهدف الرابع لزميله إينزو فيرنانديز بعد ذلك بدقيقتين.

ميسي يسجل 102 هدف مع الأرجنتين

وقع النجم المخضرم على هدفه الشخصي الثالث والخامس للأرجنتين قبل نهاية الشوط الأول بـ 8 دقائق ليصل إلى الهدف الـ 102 في 174 مباراة دولية.

وسجل البديل آنخيل دي ماريا الهدف السادس من ركلة جزاء في الدقيقة 78، قبل أن يختتم غونزالو مونتيل أهداف اللقاء في الدقيقة 87.