ثلاثي أتلتيكو مدريد مهدد بالغياب عن مواجهة برشلونة

واصل دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإشراف على تدريبات فريقه على ملعب واندا ميتروبوليتانو من دون خوسيه ماريا خيمينيز ورينان لودي وتوماس ليمار، استعداداً لمواجهة برشلونة على ملعب كامب ناو السبت القادم في قمة الدوري الإسباني.

ولم يعلن النادي عن إصابة ليمار الذي تدرب الثلاثاء بشكل طبيعي، بينما لم يتدرب خيمينيز مع الفريق طوال الأسبوع بعدما أنهى مباراة إلتشي وهو يشعر بآلام.

ولم يتدرب لودي صاحب الـ 23 عاماً، طوال الأسبوع أيضا، وغاب عن مواجهة السبت الأخيرة بسبب إصابة عضلية، ويتوقع غيابه عن مباراة كامب ناو.

وانتظاراً لتعافي هؤلاء، يواصل أتلتيكو مدريد استعداده بحثاً عن تأمين الصدارة أمام برشلونة، ويتفوق الروخيبلانكوس بنقطتين عن ريال مدريد والبارسا قبل 4 مراحل من نهاية الموسم.