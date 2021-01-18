ثلاثي هجوم ليفربول يتعرض لانتقادات لاذعة

سلطت الصحف البريطانية الضوء على لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد الذي أمس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي وانتهى بالتعادل السلبي.

وقالت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أن ليفربول فقد بريقه الفني خلال اللقاءت الأخيرة، وفقد مثلث هجومه بقيادة محمد صلاح وروبرتو فيرمينو ساديو ماني خطورته.

وأضاف التقرير أن صلاح تحديداً لم ينجح كثيراً في المرور والهروب من دفاعات الشياطين الحمر، وكان مستواه هادئاً للغاية، فيما لم يشارك زميله روبرتو فيرمينو في اللقاء رغم تواجده في الملعب.

بدوره، خاض برونو فيرنانديش أبرز نجوم يونايتد أسوأ مباراة له هذا الموسم.

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية: «كان كل من ليفربول ويونايتد بلا أنياب هجومية معظم الشوط الثاني، واستغرق الأمر حتى بعد مرور ساعة حتى اضطر أليسون إلى التصدي لهجمة منظمة من قبل الشياطين الحمر أصحاب صدارة الترتيب الآن.

«كان صلاح وماني يفتقران إلى الفرص مرة أخرى، بينما كان اتخاذ قرار فيرمينو خاطئاً، خاصة عندما سدد بعيداً عن طريق أندي روبرتسون في منطقة الجزاء».