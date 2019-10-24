ثلاثي هجوم ليفربول يقترب من الأسطورة جيرارد

يبدو أن نجوم خط الهجوم في ليفربول سيكونون أساطير النادي في دوري أبطال أوروبا على الصعيد التهديفي، وذلك بعد الاستعراض الكبير في المباراة الأخيرة أمام غينك ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، ليؤكدوا أنهم سبب نجاح الريدز في الموسمين الأخيرين.

ويسير الثلاثي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني على الطريق الصحيح لدخول قائمة أساطير ليفربول في البطولة الأوروبية والتفوق على الأسطورة ستيفن جيرارد على الصعيد التهديفي.

وبعد أن أسهم صلاح رفقة ماني في تحقيق ليفربول الفوز على غينك 4–1 في الجولة الثالثة، رفع المصري عدد أهدافه في دوري الأبطال إلى 18 مقابل 16 هدفاً للمهاجم السنغالي، في وقت سجل فيه فيرمينو 14 هدفاً حتى الآن.

واللافت أن الثلاثي أمسى قريباً جداً من الرقم التاريخي المسجل باسم الأسطورة ستيفن جيرارد الذي يتصدر قائمة هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا برصيد 21 هدفاً، إذ يبقى لصلاح ثلاثة أهداف فقط لمعادلة الرقم، مقابل 5 أهداف لماني وسبعة لفيرمينو.

ويبدو أن هذا الرقم لن يكون صعباً نظراً للمعدل التهديفي الكبير الذي يسير عليه الثلاثي، فمجموع أهدافهم حتى الآن في دوري الأبطال موسم 2019-2020، خمسة أهداف من أصل ثمانية أهداف سجلها ليفربول في 3 مباريات حتى الآن.