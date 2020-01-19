ثلاثي هجوم يونايتد ينافس ماني وصلاح وفيرمينو

في الوقت الذي يتحدث البعض عن أن ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو، هم الثلاثي الهجومي الأفضل في العالم في الوقت الراهن، وتحديداً منذ نهاية ثلاثي برشلونة ميسي ولويس سواريز ونيمار، والذي انتهى برحيل النجم البرازيلي عن صفوف البارسا، فإن الأرقام تحمل مفاجأة لم يتوقعها البعض، وهي أن ثلاثي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، وأنتوني مارسيال، ومايسون غرينوود أفضل تهديفياً من ثلاثي الريدز.

الإحصائية المشار إليها ترفع المعنويات في صفوف الشياطين الحمر، فقد تمكن راشفورد ومارسيال وغرينوود من تسجيل 39 هدفاً منذ بداية الموسم الجاري في مختلف البطولات، في حين أحرز صلاح وماني وفيرمينو 38 هدفاً.

في الوقت الذي يعاني يونايتد من مشكلة التأرجح بين تحقيق النتائج بين الإيجابية والسلبية، وتتفاوت العروض بين المقنعة والسيئة، مقابل التوهج الدائم للريدز، فإن الأرقام التهديفية لثلاثي الهجوم في كل فريق، هي المفاجأة الحقيقية التي لا تعبر عن الفارق الكبير بين الفريقين.

يونايتد يملك في رصيده 34 نقطة، في حين حصد ليفربول 61 نقطة، أي أن الفارق بينهما 27 نقطة، وقد تصل إلى 30 نقطة في حال فاز فريق يورغن كلوب على كتيبة أولي غونار سولشاير اليوم في قمة الدوري الإنجليزي، إلا أن ذلك لا يعني أن يونايتد يخوض المباراة بلا أمل في تحقيق نتيجة إيجابية، خاصة أنه يملك عناصر تهديفية تفوق نظيرتها في ليفربول الذي أصبح أكثر جماعية.

وبالأداء الجماعي، ومشاركة غالبية عناصر الفريق في التهديف، أحرز ليفربول 50 هدفاً في النسخة الحالية للدوري، في حين سجل يونايتد 36 هدفاً، وعلى الرغم من ذلك فقد تفوق ثلاثي الشياطين الحمر بتسجيل 39 هدفاً في جميع البطولات، مقابل 38 للثلاثي الناري في الريدز.