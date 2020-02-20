ثلث سكان بيرغامو تابعوا فوز أتالانتا التاريخي على فالنسيا

واصل أتالانتا الإيطالي رحلته المشوقة في أول ظهور له بدوري أبطال أوروبا، بعد أن اكتسح فالنسيا الإسباني (4–1) ليضع قدماً في ربع النهائي الليلة الماضية.

وأقيمت ذهاب دور الـ 16 في ملعب سان سيرو في ميلانو بدلاً من ملعب أتالانتا الصغير في مدينة بيرغامو، وذلك بسبب عدم استيفائه معايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الخاصة بالبطولة الأوروبية، مما دفع سكان بيرغامو للهجرة بأعداد هائلة لحضور اللقاء التاريخي.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن واحداً من كل ثلاثة مواطنين في بيرغامو سافر إلى مدينة ميلانو لمشاهدة اللقاء، وتغيب تلاميذ عن مدارسهم من أجل المناسبة التي أقيمت في منتصف أسبوع عمل ودراسة.

ونشر عمدة بيرغامو جيورجيو غوري عبر "تويتر" رسالة لطفل من المدينة إلى معلمه، يعتذر فيها عن عدم ذهابه للمدرسة لأنه سيلحق بأتالانتا في "رحلة تاريخية وثقافية"، وسيشهد على "كتابة صفحة في تاريخ بيرغامو".

يذكر أن حوالي 45 ألف مشجع حضروا في مدرجات ملعب سان سيرو، بينما يقدر عدد سكان بيرغامو بحوالي 120 ألف نسمة، ما يعني أن حوالي 36% من السكان سافروا إلى ميلان لمساندة الفريق الإيطالي (أي حوالي ثلث سكان المدينة).