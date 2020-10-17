ثنائية إبراهيموفيتش تمنح ميلان فوزاً مثيراً على إنتر

حقق ميلان فوزاً مثيراً على مستضيفه وغريمه إنتر بهدفين لهدف في لقاء الديربي القوي الذي جمعهما ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي.

من هجمة للضيوف أثمرت عن وصول زلاتان إبراهيموفيتش لمنطقة جزاء النيراتزوري في الدقيقة 11، لم يجد أليكساندر كولاروف مفراً من إيقاف السويدي إلا بعرقلته ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها "إبرا" بنفسه وتصدى لها الحارس سمير هاندانوفيتش قبل أن يتابعها المهاجم بنفسه من جديد في المرمى.

وأضاف إبراهيموفيتش الهدف الثاني بعد عرضية ومرور مميز من رافاييل لياو في الدقيقة 16.

وقلص روميلو لوكاكو الفارق بالهدف الأول لصاحب الضيافة في الدقيقة 29 من عرضية إيفان بيريشيتش.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لإنتر في الدقيقة 72 قبل أن يلغيها نتيجة تسلل لوكاكو.

بهذا الانتصار، وصل ميلان للنقطة 12 بأربعة انتصارات متتالية في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد إنتر عند 7 نقاط في المركز السادس.

ضمن المرحلة ذاتها، خسر لاتسيو بثلاثة أهداف نظيفة من مستضيفه سامبدوريا.