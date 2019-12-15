ثنائية صلاح تحفزه لمونديال الأندية

طموحات كبيرة تسيطر على النجم محمد صلاح مع ليفربول في بطولة كأس العالم للاندية التي يخوضها في الدوحة، ويشارك بها للمرة الأولى في مسيرته.

ويعلم المصري أن جماهيره ستكون كبيرة من أجل مساندته من المدرجات، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على حجز تذاكر نصف النهائي الذي سيخوضه ليفربول الأربعاء المقبل.

وتألق صلاح بصورة كبيرة أمس وسجل ثنائية فريقه في شباك واتفورد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل ليفربول تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة.

وقال صلاح لشبكة "بي تي سبورت" البريطانية أمس «أتدرب على التسجيل بقدمي اليمنى، حالفني الحظ في الهدف الأول الذي جاء من هجمة مرتدة بعد تمريرة رائعة من ساديو ماني».

وأضاف «هذا الهدف جاء في التوقيت المثالي أمام فريق صعب، كان يجب أن نكون أفضل، لكن حققنا ما نريد، وأتمنى أن نواصل سلسلة الانتصارات في المباريات المقبلة.

«أصبحنا الآن أكثر خبرة، نلعب سوياً منذ 3 أو 4 أعوام، وندرك جيداً متى نجعل المباراة هادئة أو سريعة».

وأتم هداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين «أحياناً البطل يعاني، لكن لدينا من الخبرة في التعامل مع المباريات التي نتقدم بها بهدف واحد»، وسيحفزه تسجيل الأهداف لتقديم أفضل ما لديه في مونديال الأندية وإسعاد عشاقه الذين يترقبون وصوله إلى الدوحة.