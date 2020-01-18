ثنائية كاسيميرو تقود ريال مدريد للتفوق على إشبيلية

لفت النجم كاسيميرو نجم وسط ريال مدريد الأنظار، بعد أن أهدى فريقه فوزاً صعباً على ضيفه إشبيلية بهدفين لهدف وحيد في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياغو بيرنابيو، ضمن منافسات المرحلة (20) من الدوري الإسباني.

وعانى فريق المدرب زين الدين زيدان كثيراً في الشوط الأول، بعد أن أضاعوا العديد من الفرص، فيما حرم الحكم النجم لوك دي يونغ من هدفه، عقب رجوعه إلى تقنية الفيديو المساعد "فار".

وكشّر ريال مدريد عن أنيابه، وعاد إلى بسط نفوذه في وسط الملعب، بعد أن تراجع منافسوه إلى مناطقهم الدفاعية، واعتمدوا على الهجمات المرتدة، لكن النجم لوكا يوفيتش صدم جميع منافسيه بكرة بينية بكعب قدمه، وصلت لزميله كاسيميرو، الذي رفع الكرة فوق الحارس فسكنت شباكه في الدقيقة (57)، وسط فرحة جماهيرية كبيرة.

لكن رد الفريق الضيف جاء سريعاً، عبر دي يونغ، بعد أن أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت في الدقيقة (64) شباك الحارس تيبو كورتوا، الذي لم يستطع إمساكها، وسط حسرة مدافعي ريال مدريد بسبب التعادل.

ولم يستسلم ريال مدريد بعد هدف التعادل، بسبب التغييرات التي أجراها زيدان على تشكيلته، التي أتت ثمارها بالهدف الثاني، عبر كاسيميرو في الدقيقة (69)، إذ ضرب الكرة بقوة برأسه، ليهدي الملكي ثلاث نقاط ثمينة.

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 35 نقطة في المركز الرابع.