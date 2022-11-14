ثنائي إنجليزي مهتم بشراء كيسي من برشلونة

قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية اليوم الاثنين أن ناديي أستون فيلا وفولهام الإنجليزيين مهتمان بالتعاقد مع النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط برشلونة.

ولن يمانع النادي الكتالوني وفقاً للجريدة المقربة بيع بعض لاعبيه نظراً للضائقة المالية التي ضربت أسواره خلال الأشهر الماضية، مع أنه ضم اللاعب في صفقة مجانية الصيف الماضي بعد انتهاء عقده مع أي سي ميلان.

فيلا وفولهام مستعدان لشراء كيسي من برشلونة

ويبدو أستون فيلا مستعداً لدفع 14 مليون يورو، فيما سيخصص فولهام 22 مليون يورو لإتمام الصفقة.

يذكر أن البارسا دخل الموسم بطموحات كبيرة وراهن على تعاقدات جديدة الصيف الماضي بهدف المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، إلا أنه غادر البطولة مبكراً لتتراكم الضغوطات على الإدارة والطاقم الفني، علماً بأن الفريق يتصدر الدوري الإسباني حالياً بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد.