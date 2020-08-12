جائحة كورونا تمنع محمد صلاح من الاطمئنان على والده

كشفت صحيفة «دايلي ستار» البريطانية أن والد محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، تعرض لوعكة صحية منذ أيام، وتم نقله إلى مستشفى في القاهرة لتلقي العلاج.

وقالت الصحيفة، أن الحالة الصحيفة لوالد هداف الريدز قد تحسنت خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن صلاح على تواصل دائم مع والده ويقوم بالاطمئنان عليه، عن طريق شقيقه ووالدته المرافقين له.

وأوضحت الصحيفة، أنه من الصعب أن يسافر صلاح إلى مصر بسبب الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا، خاصة وأنه عند عودته إلى إنجلترا سيقضي 14 يوماً في الحجر.