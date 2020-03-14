جائزة البحرين تنضم لسباقات فورميولا 1 المؤجلة

أعلن المنظمون الجمعة، أن جائزة البحرين الكبرى التي كانت مقررة في 22 مارس الحالي انضمت إلى السباقات المؤجلة ضمن بطولة العالم لفورميولا 1 على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبعد إلغاء السباق الافتتاحي الذي كان مقرراً في أستراليا هذا الأسبوع، أعلن المنظمون تباعاً الجمعة، إرجاء سباقي البحرين (المرحلة الثانية) وفيتنام (المرحلة الثالثة التي كانت مقررة في الخامس من أبريل)، علماً وأن المرحلة الرابعة، جائزة الصين الكبرى على حلبة شنغهاي، كان قد أعلن إرجاؤها سابقاً مع بدء تفشي فيروس “كوفيد-19” الذي كانت مدينة ووهان الصينية بؤرته الأساسية.

وانضمت الفئة الأولى للرياضات الميكانيكية إلى سلسلة من الأحداث الرياضية حول العالم التي تأثرت سلباً بانتشار فيروس كورونا المستجد بعد إعلان ليلة الخميس الجمعة إلغاء سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم لفورميولا 1 التي كانت مقررة هذا الأسبوع.