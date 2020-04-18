جدل حول الفرق الإسبانية المرشحة لدوري الأبطال

تسبب الإعلان الذي أصدره الاتحاد الإسباني لكرة القدم بخصوص الفرق المعنية بالتأهل إلى المسابقتين القاريتين (دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي) في حيرة كبيرة عبّرت عنها رابطة الليغا التي أقرت بأنه قرار متسرع خصوصاً أنه لم يتم البت في مصير الموسم الحالي.

وأعلن الاتحاد أن الفرق الأربعة الأولى في الترتيب الحالي للدوري الإسباني ستشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم في حال إلغاء الموسم.

وعبرت الرابطة عن دهشتها من تحديد الاتحاد لقائمة الفرق المتأهلة إلى المسابقتين القاريتين دون أن يكون هناك قرار حتى الآن بإلغاء الموسم أصلاً، معتبرة أن الاتحاد الإسباني ليس من صلاحياته اتخاذ مثل هذا القرار دون موافقة منظم البطولة الاحترافية الإسبانية.

وكان اتحاد كرة القدم قد أوضح في بيان له بعد اجتماع لجنته المفوضة المكلفة بإدارة البطولات الاحترافية “نسمح بالتمديد الاستثنائي للتواريخ الأقصى لإنهاء الموسم الحالي وبدء الموسم المقبل، إلى ما بعد 30 يونيو”.

ورغم أن الاتحاد الإسباني يأمل دائماً في إنهاء موسم 2020-2019، فإنه يتوقع أيضاً ألا يتم استئناف اللعب أو عدم استكمال الموسم بسبب فيروس كورونا في وقت سيطلب فيه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالحصول على أسماء الفرق المتأهلة إلى المسابقتين القاريتين: دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وأشار الاتحاد الإسباني في بيانه إلى أنه في حال إلغاء الموسم “سيتم تحديد الفرق المتأهلة إلى المسابقتين القاريتين وفقاً لترتيب المرحلة الأخيرة التي أقيمت قبل توقف المنافسات (مع خوض الفرق الـ20 للعدد ذاته من المباريات)”.

وأضاف “الفرق الأربعة الأولى في ذلك الوقت ستشارك في دوري أبطال أوروبا، فيما سيشارك صاحبا المركزين الخامس والسادس، بالإضافة إلى أحد المتأهلين إلى نهائي مسابقة كأس الملك، في الدوري الأوروبي”.