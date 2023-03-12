جدول مباريات اليوم الأحد 12 مارس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل مواجهات اليوم في مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها.

يبدأ الأسبوع بقوة من خلال مباريات اليوم، حيث تستكمل الجولة 27 في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ويلتقي خلالها مانشستر يونايتد أمام ساوثهامبتون، كما يلتقي أتلتيك بلباو مع برشلونة في الأسبوع 25 من الدوري الإسباني، بالإضافة مباريات الدوري الإيطالي في الجولة 26 وأبرزها لقاء يوفنتوس ضد سامبدوريا.

جدول مباريات اليوم الأحد 12 مارس 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 27

فولهام ضد آرسنال – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium

وست هام يونايتد ضد أستون فيلا – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 Premium

نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

الدوري الإسباني – الجولة 25

إشبيلية ضد ألميريا – الموعد: 6:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

أتلتيك بلباو ضد برشلونة – الموعد: 11:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 26

روما ضد ساسولو – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD Premium

يوفنتوس ضد سامبدوريا – الموعد: 10:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD Premium

كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة – ربع النهائي

كوريا الجنوبية ضد الصين – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports AFC

اليابان ضد الأردن – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports AFC 1