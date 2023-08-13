تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات في الموسم الجديد من الدوريات العالمية والعربية والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 13 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 1

برينتفورد ضد توتنهام – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

تشيلسي ضد ليفربول – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 1

سيلتا فيغو ضد أوساسونا – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

فياريال ضد ريال بيتيس – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

خيتافي ضد برشلونة – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 1

الفتح ضد التعاون – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

الرياض ضد الوحدة – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra 1 HD

الدوري الفرنسي – الجولة 1

بريست ضد لانس – الموعد: 2:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2

كليرمونت ضد موناكو – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium

مونبلييه ضد لوهافر – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3

ستراسبورج ضد ليون – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2

وديات أندية

ميلان ضد نوفارا – الموعد: 11:30 ص بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1

إنتر ميلان ضد إيجناتيا روجوزين – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1