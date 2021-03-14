جدول مباريات اليوم الأحد 14 مارس والقنوات الناقلة

فيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 مارس 2021 في بطولات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، إضافة للقنوات الناقلة.

في إنجلترا، يستضيف ليستر سيتي غريمه شيفيلد يونايتد، ويلتقي آرسنال مع ضيفه توتنهام في لقاء ديربي لندن المرتقب، فيما يواجه مانشستر يونايتد ضيفه ويست هام في مباراة مهمة للطرفين.

في إسبانيا، تبرز مواجهة إشبيلية مع ضيفه ريال بيتيس.

في إيطاليا، يحل إنتر ميلان ضيفاً على تورينو، ويستضيف كالياري غريمه يوفنتوس حامل اللقب، ويلتقي ميلان مع ضيفه نابولي في أبرز لقاءات المرحلة.

وفي فرنسا، يواجه باريس سان جيرمان غريمه نانت، فيما يلاقي موناكو خصمه ليل.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 مارس (14-3-2021):

المرحلة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز المباراة الموعد القناة الناقلة ساوثهامبتون - برايتون 15:00 السعودية beIN Sports Premium 1,2 ليستر سيتي - شيفيلد يونايتد 17:00 السعودية beIN Sports Premium 1,2 آرسنال - توتنهام 19:30 السعودية beIN Sports Premium 1,2 مانشستر يونايتد - ويست هام 22:15 السعودية beIN Sports Premium 1,2

المرحلة الـ 27 من الدوري الإيطالي المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - إنتر 17:00 السعودية beIN Sports 3 بارما - روما 17:00 السعودية beIN Sports 4 كالياري - يوفنتوس 20:00 السعودية beIN Sports 3 ميلان - نابولي 22:45 السعودية beIN Sports 3

المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - ريال سوسييداد 18:15 السعودية beIN Sports 1 إيبار - فياريال 20:30 السعودية beIN Sports 1 إشبيلية - ريال بيتيس 23:00 السعودية beIN Sports 1

المرحلة الـ 29 من الدوري الفرنسي المباراة الموعد القناة الناقلة موناكو - ليل 19:00 السعودية beIN Sports 2 باريس سان جيرمان - نانت 23:00 السعودية beIN Sports 2