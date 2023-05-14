جدول مباريات اليوم الأحد 14 مايو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

بداية أسبوع قوية في مباريات اليوم، فعلى صعيد الدوري الإنجليزي يلتقي مانشستر سيتي مع إيفرتون إلى جانب لقاء آرسنال أمام برايتون، كما يلعب برشلونة اليوم الديربي أمام إسبانيول في مباراة مهمة الفوز فيها يعني حسم لقب الليغا رسميًا لموسم 2023، كما ستتواصل المنافسة في الدوري الإيطالي في عدة لقاءات أبرزها يوفنتوس ضد كريمونيسي.

جدول مباريات اليوم الأحد 14 مايو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 36

برينتفورد ضد وست هام – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

إيفرتون ضد مانشستر سيتي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

آرسنال ضد برايتون – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 34

إلتشي ضد أتلتيكو مدريد – الموعد: 5:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

بلد الوليد ضد إشبيلية – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

إسبانيول ضد برشلونة – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 35

مونزا ضد نابولي – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

بولونيا ضد روما – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

يوفنتوس ضد كريمونيسي – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 26

الإتفاق ضد الشباب – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

الدوري الفرنسي – الجولة 35

مونبلييه ضد لوريان – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 Premium

موناكو ضد ليل – الموعد: 6:05 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2

مارسيليا ضد أنجيه – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2