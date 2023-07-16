جدول مباريات اليوم الأحد 16 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي في الصيف والقنوات الناقلة لها.

تتواصل المنافسة في مباريات اليوم، حيث يلتقي الأهلي أمام المقاولون العرب، والزمالك أمام فاركو في إطار مواجهات الجولة 31 المؤجلة من الدوري المصري، كما يتنافس المكسيك ضد بنما في نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية، ويلتقي البرتغال ضد إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا تحت 19 سنة.

جدول مباريات اليوم الأحد 16 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري المصري – الجولة 31 المؤجلة

الأهلي ضد المقاولون العرب – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

الزمالك ضد فاركو – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 2

درع الاتحاد الأردني – الجولة 11

الأهلي ضد العقبة – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

شباب الأردن ضد الجليل – الموعد: 9:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية

كأس الكونكاكاف الذهبية – النهائي

المكسيك ضد بنما – الموعد: 2:30 بعد منتصف الليل – القنوات الناقلة: الكاس 1 HD

بطولة أوروبا تحت 19 سنة – النهائي

البرتغال ضد إيطاليا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium

وديات أندية

غوادلاخارا ضد أتلتيك بيلباو – الموعد: 9:00 بتوقيت السعودية