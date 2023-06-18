جدول مباريات اليوم الأحد 18 يونيو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

تستمر فترة التوقف الدولي في مباريات اليوم، حيث يلتقي منتخب كرواتيا مع منتخب إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023، فيما تتواصل المنافسات في تصفيات أمم أفريقيا ويلتقي خلالها منتخب الجزائر ضد أوغندا في الجولة الخامسة من دور المجموعات، ويلتقي أيضًا منتخب الأردن ضد إيران في نصف نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، كما يلعب العراق في نفس الدور أمام عُمان.

جدول مباريات اليوم الأحد 18 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

دوري الأمم الأوروبية – النهائي

كرواتيا ضد إسبانيا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium



تصفيات أمم أفريقيا – الجولة الخامسة دور المجموعات

أوغندا ضد الجزائر – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 4

بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة – نصف النهائي

إيران ضد الأردن – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1

العراق ضد عُمان – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1