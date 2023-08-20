جدول مباريات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات في الدوريات العالمية والعربية والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 2

أستون فيلا ضد إيفرتون – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

وست هام يونايتد ضد تشيلسي – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 2

جيرونا ضد خيتافي – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 6

برشلونة ضد قادش – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

الدوري الإيطالي – الجولة 1

روما ضد ساليرنيتانا – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

أودينيزي ضد يوفنتوس – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

دوري يلو السعودي – الجولة 2

العدالة ضد العروبة – الموعد: 6:50 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2

الجندل ضد القادسية – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

الخلود ضد النجمة – الموعد: 8:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3

كأس العالم للسيدات – النهائي

إسبانيا ضد إنجلترا – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports

الدوري الأردني للمحترفين – الجولة 3

مغير السرحان ضد الوحدات – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الأردن الرياضية