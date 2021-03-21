جدول مباريات اليوم الأحد 21 مارس والقنوات الناقلة

تالياً استعراض مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 21 مارس 2021 في بطولات الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي وكأس الاتحاد الإنجليزي وغيرها من المنافسات، إضافة للقنوات الناقلة.

في إسبانيا، يستضيف ريال سوسييداد غريمه برشلونة في لقاء مهم للغاية، فيما يلتقي أتلتيكو مدريد المتصدر مع ضيفه ديبورتيفو آلافيس.

في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يواجه مانشستر يونايتد مستضيفه ليستر سيتي، وتشيلسي مع ضيفه شيفيلد يونايتد.

في إيطاليا، يلتقي أتالانتا مع مستضيفه هيلاس فيرونا، وفيورنتينا مع ضيفه ميلان، ويحل نابولي ضيفاً على روما.

في فرنسا، تبرز قمة أولمبيك ليون وضيفه باريس سان جيرمان، ويلاقي ليل المتصدر غريمه نيم أولمبيك.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 21 مارس (21-3-2021):

ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلسي - شيفيلد يونايتد 16:30 السعودية beIN Sports Premium 3 ليستر سيتي - مانشستر يونايتد 20:00 السعودية beIN Sports Premium 1,2

المرحلتان 29 و18 من الدوري الإنجليزي الممتاز المباراة الموعد القناة الناقلة ويست هام - آرسنال 18:00 السعودية beIN Sports Premium 1,2 أستون فيلا - توتنهام 22:30 السعودية beIN Sports Premium 2

المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - ديبورتيفو آلافيس 20:30 السعودية beIN Sports 1 ريال سوسييداد - برشلونة 23:00 السعودية beIN Sports 1

المرحلة الـ 28 من الدوري الإيطالي المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - بينيفينتو 17:00 السعودية beIN Sports 3 فيورنتينا - ميلان 20:00 السعودية beIN Sports 3 روما - نابولي 22:45 السعودية beIN Sports 3

المرحلة الـ 30 من الدوري الفرنسي المباراة الموعد القناة الناقلة ليل - نيم 19:00 السعودية beIN Sports 2 ليون - باريس سان جيرمان 23:00 السعودية beIN Sports Premium 1