جدول مباريات اليوم الأحد 21 مايو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

يعلن هذا الأسبوع عن بدايته بقوة في مباريات اليوم، حيث تلعب مواجهات الأسبوع 37 في الدوري الإنجليزي الممتاز وأبرزها لقاء مانشستر سيتي ضد تشيلسي على ملعب الاتحاد، كما تستكمل مباريات الجولة 35 في الدوري الإسباني ومواجهة قوية بين ريال مدريد وفالنسيا، إلى جانب لقاء ناري يجمع بين نابولي وإنتر ميلان في الأسبوع 36 من مسابقة الدوري الإيطالي.

جدول مباريات اليوم الأحد 21 مايو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 37

وست هام يونايتد ضد ليدز يونايتد – الموعد: 3:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

برايتون ضد ساوثهامبتون – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر سيتي ضد تشيلسي – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 35

رايو فايكانو ضد إسبانيول – الموعد: 3:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا – الموعد: 5:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 4

فالنسيا ضد ريال مدريد – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

إشبيلية ضد ريال بيتيس – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

الدوري الإيطالي – الجولة 36

ليتشي ضد سبيزيا – الموعد: 1:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبوظبي بريميوم 1

تورينو ضد فيورنتينا – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

نابولي ضد إنتر ميلان – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

أودينيزي ضد لاتسيو – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

البطولة العربية للأندية – الدور الثاني

الاتحاد المنستيري ضد المحرق – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 3 HD

الدوري الفرنسي – الجولة 36

أوكسير ضد باريس سان جيرمان – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

الدوري الألماني – الجولة 33

أوجسبورج ضد بوروسيا دورتموند – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3

كأس العالم للشباب تحت 20 سنة – دور المجموعات

نيجيريا ضد جمهورية الدومينيكان – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium

السنغال ضد اليابان – الموعد: 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 Premium

إيطاليا ضد البرازيل – الموعد: 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium