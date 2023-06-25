جدول مباريات اليوم الأحد 25 يونيو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

تتواصل المنافسة في مباريات اليوم، حيث تلعب مباريات ربع النهائي في بطولة كأس آسيا للناشئين وأبرز اللقاءات خلالها مباراة اليمن ضد إيران، كما يترقب عشاق الأهلي مباراة فريقهم اليوم أمام منتخب السويس في كأس مصر المرحلة 32، وأيضًا ستكون الإثارة حاضرة في بطولة أوروبا تحت 21 سنة ويلعب خلالها النرويج ضد فرنسا، وسويسرا ضد إيطاليا وغيرها من اللقاءات الأخرى.

جدول مباريات اليوم الأحد 25 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

بطولة أوروبا تحت 21 سنة – دور المجموعات

التشيك ضد ألمانيا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

سويسرا ضد إيطاليا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

النرويج ضد فرنسا – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

كأس آسيا للناشئين – ربع النهائي

إيران ضد اليمن – الموعد: 1:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 9 HD

تايلاند ضد كوريا الجنوبية – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكاس 9 HD

بطولة اتحاد جنوب آسيا – دور المجموعات الجولة 2

بوتان ضد لبنان – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكويت الرياضية

كأس مصر – المرحلة 32

الأهلي ضد منتخب السويس – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1