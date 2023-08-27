جدول مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات في الدوريات العالمية والعربية والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 3

بيرنلي ضد أستون فيلا – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

شيفيلد يونايتد ضد مانشستر سيتي – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني – الجولة 3

فياريال ضد برشلونة – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

فالنسيا ضد أوساسونا – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 4

أتلتيك بيلباو ضد ريال بيتيس – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

الدوري الإيطالي – الجولة 2

يوفنتوس ضد بولونيا – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

نابولي ضد ساسولو – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

دوري يلو السعودي – الجولة 3

هجر ضد الصفا – الموعد: 6:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 2

القادسية ضد الباطن – الموعد: 6:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 1

القيصومة ضد الجندل – الموعد: 8:40 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية 3

الدوري الفرنسي – الجولة 3

مونبلييه ضد ستاد ريمس – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 4

لوريان ضد ليل – الموعد: 6:05 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 7

نيس ضد ليون – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الألماني – الجولة 2

ماينز ضد آينتراخت فرانكفورت – الموعد: 4:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports Xtra 1

بايرن ميونخ ضد أوجسبورج – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3