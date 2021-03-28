جدول مباريات اليوم الأحد 28 مارس والقنوات الناقلة

نستعرض فيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 مارس 2021 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وتصفيات كأس أمم إفريقيا، إضافة للقنوات الناقلة.

ففي التصفيات الأوروبية، تلتقي فرنسا مع كازاخستان، ورومانيا مع ألمانيا، وإسبانيا مع جورجيا، وإيطاليا مع بلغاريا.

وفي تصفيات كأس إفريقيا، تبرز لقاءات تونس مع غينيا الاستوائية، وتنزانيا مع ليبيا، والسودان مع جنوب إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 مارس (27-3-2021):

الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 المباراة الموعد القناة الناقلة كازاخستان - فرنسا 16:00 السعودية beIN Sports 1 Premium جورجيا - إسبانيا 19:00 السعودية beIN Sports 1 Premium ألبانيا - إنجلترا 19:00 السعودية beIN Sports 2 Premium رومانيا - ألمانيا 21:45 السعودية beIN Sports 1 Premium بلغاريا - إيطاليا 21:45 السعودية beIN Sports 2 Premium