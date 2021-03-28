جدول مباريات اليوم الأحد 28 مارس والقنوات الناقلة

نستعرض فيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 مارس 2021 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وتصفيات كأس أمم إفريقيا، إضافة للقنوات الناقلة.
ففي التصفيات الأوروبية، تلتقي فرنسا مع كازاخستان، ورومانيا مع ألمانيا، وإسبانيا مع جورجيا، وإيطاليا مع بلغاريا.
وفي تصفيات كأس إفريقيا، تبرز لقاءات تونس مع غينيا الاستوائية، وتنزانيا مع ليبيا، والسودان مع جنوب إفريقيا.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 مارس (27-3-2021):
|الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|كازاخستان - فرنسا
|16:00 السعودية
|beIN Sports 1 Premium
|جورجيا - إسبانيا
|19:00 السعودية
|beIN Sports 1 Premium
|ألبانيا - إنجلترا
|19:00 السعودية
|beIN Sports 2 Premium
|رومانيا - ألمانيا
|21:45 السعودية
|beIN Sports 1 Premium
|بلغاريا - إيطاليا
|21:45 السعودية
|beIN Sports 2 Premium
|الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|تنزانيا - ليبيا
|16:00 السعودية
|beIN Sports 2
|تونس - غينيا الاستوائية
|16:00 السعودية
|beIN Sports 4
|السودان - جنوب إفريقيا
|19:00 السعودية
|beIN Sports 4
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