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جدول مباريات اليوم الأحد 28 مارس والقنوات الناقلة

منشور 28 آذار / مارس 2021 - 08:39
منتخب فرنسا
منتخب فرنسا

نستعرض فيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 مارس 2021 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وتصفيات كأس أمم إفريقيا، إضافة للقنوات الناقلة.

ففي التصفيات الأوروبية، تلتقي فرنسا مع كازاخستان، ورومانيا مع ألمانيا، وإسبانيا مع جورجيا، وإيطاليا مع بلغاريا.

وفي تصفيات كأس إفريقيا، تبرز لقاءات تونس مع غينيا الاستوائية، وتنزانيا مع ليبيا، والسودان مع جنوب إفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 مارس (27-3-2021):

الجولة الثانية من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
كازاخستان - فرنسا 16:00 السعودية beIN Sports 1 Premium
جورجيا - إسبانيا 19:00 السعودية beIN Sports 1 Premium
ألبانيا - إنجلترا 19:00 السعودية beIN Sports 2 Premium
رومانيا - ألمانيا 21:45 السعودية beIN Sports 1 Premium
بلغاريا - إيطاليا 21:45 السعودية beIN Sports 2 Premium
الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
تنزانيا - ليبيا 16:00 السعودية beIN Sports 2
تونس - غينيا الاستوائية 16:00 السعودية beIN Sports 4
السودان - جنوب إفريقيا 19:00 السعودية beIN Sports 4
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