جدول مباريات اليوم الأحد 28 مايو 2023 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواجهات واللقاءات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تلعب مواجهات قوية في مباريات اليوم، وخاصة في الأسبوع 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز أبرزها لقاء نيوكاسل يونايتد وتشيلسي، ومانشستر سيتي وبرينتفورد، وأستون فيلا وبرايتون، كما تستمر المنافسة في الدوري الإسباني في الجولة 37 ويستقبل خلالها برشلونة على الكامب نو ضيفه مايوركا.

جدول مباريات اليوم الأحد 28 مايو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي – الجولة 38

آرسنال ضد وولفرهامبتون – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD Xtra 2

أستون فيلا ضد برايتون – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD

برينتفورد ضد مانشستر سيتي – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

ليدز يونايتد ضد توتنهام هوتسبر – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD

مانشستر يونايتد ضد فولهام – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

ساوثهامبتون ضد ليفربول – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD Xtra 1

الدوري الإسباني – الجولة 37

أتلتيك بيلباو ضد إلتشي – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports FR 7 HD Max

أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1

برشلونة ضد مايوركا – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2

فالنسيا ضد إسبانيول – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 4

الدوري الإيطالي - الجولة 37

يوفنتوس ضد ميلان – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

كأس العالم للشباب تحت 20 سنة – مرحلة المجموعات

العراق ضد إنجلترا – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD

تونس ضد الأوروغواي – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports HD

هندوراس ضد فرنسا – الموعد: 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD Premium

كوريا الجنوبية ضد غامبيا – الموعد: 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium