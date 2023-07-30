جدول مباريات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

البطولة العربية للأندية – دور المجموعات الجولة الثانية

الوداد الرياضي ضد الأهلي طرابلس – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

الشرطة ضد الترجي – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

الهلال ضد السد – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

الاتحاد ضد النادي الصفاقسي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

كأس مصر – دور الـ16

الأهلي ضد الداخلية – الموعد: 07:00 ص بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

وديات أندية

أستون فيلا ضد برينتفورد – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

تشيلسي ضد فولهام – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

فاينورد ضد بنفيكا – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

ليفربول ضد ليستر سيتي – الموعد: 12:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD

أتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي – الموعد: 2:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD

سبورتينج لشبونة ضد فياريال – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---