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جدول مباريات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 30 تمّوز / يوليو 2023 - 07:14
جدول مباريات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الأحد 30 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

  • البطولة العربية للأندية – دور المجموعات الجولة الثانية

الوداد الرياضي ضد الأهلي طرابلس – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD
الشرطة ضد الترجي – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD
الهلال ضد السد – الموعد: 8:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD
الاتحاد ضد النادي الصفاقسي – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC 1 HD

  • كأس مصر – دور الـ16

الأهلي ضد الداخلية – الموعد: 07:00 ص بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1

  • وديات أندية

أستون فيلا ضد برينتفورد – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
تشيلسي ضد فولهام – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium
فاينورد ضد بنفيكا – الموعد: 5:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---
ليفربول ضد ليستر سيتي – الموعد: 12:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD
أتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي – الموعد: 2:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD
سبورتينج لشبونة ضد فياريال – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

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