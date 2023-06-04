جدول مباريات اليوم الأحد 4 يونيو 2023 نستعرضه معكم من خلال هذه المقالة، إلى جانب أبرز تفاصيل المواجهات واللقاءات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تتواصل المنافسة في مباريات اليوم، حيث تلعب مجموعة من المواجهات في الأسبوع 38 في الدوري الإسباني أبرزها لقاء ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو، ولقاء برشلونة أمام سيلتا فيغو، كما تستمر الإثارة في الدوري الإيطالي في الجولة 38 أيضا وذلك عندما يلاقي أودينيزي يوفنتوس، وميلان مع هيلاس فيرونا.

جدول مباريات اليوم الأحد 4 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإسباني – الجولة 38

ريال سوسيداد ضد إشبيلية – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD

فياريال ضد أتلتيكو مدريد – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3 HD

ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

ريال بيتيس ضد فالنسيا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD

سيلتا فيغو ضد برشلونة – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 38

نابولي ضد سامبدوريا – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

روما ضد سبيزيا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 2

ميلان ضد هيلاس فيرونا – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

أودينيزي ضد يوفنتوس – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 2

دوري أبطال أفريقيا - النهائي

الأهلي ضد الوداد الرياضي – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 4

كأس العالم للشباب تحت 20 سنة – ربع النهائي

كوريا الجنوبية ضد نيجيريا – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium

الولايات المتحدة ضد الأوروغواي – الموعد: 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 Premium