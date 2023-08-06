جدول مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.
جدول مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة
البطولة العربية للأندية – دور الثمانية
الرجاء الرياضي ضد النصر – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1
الشباب ضد الوحدة – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 1
درع الاتحاد الإنجليزي
آرسنال ضد مانشستر سيتي – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium
كأس العالم للسيدات – دور الـ16
السويد ضد الولايات المتحدة الأمريكية – الموعد: 12:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports
وديات أندية
توتنهام ضد شاختار – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD
مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بيلباو – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: MUTV
بوروسيا دورتموند ضد أياكس – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الشارقة الرياضية
نيوكاسل يونايتد ضد فياريال – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 2
تولوز ضد روما – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكويت الرياضية