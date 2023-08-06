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جدول مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 06 آب / أغسطس 2023 - 07:01
جدول مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

  • البطولة العربية للأندية – دور الثمانية

الرجاء الرياضي ضد النصر – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1
الشباب ضد الوحدة – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 1

  • درع الاتحاد الإنجليزي

آرسنال ضد مانشستر سيتي – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

  • كأس العالم للسيدات – دور الـ16

السويد ضد الولايات المتحدة الأمريكية – الموعد: 12:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports

  • وديات أندية

توتنهام ضد شاختار – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD
مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بيلباو – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: MUTV
بوروسيا دورتموند ضد أياكس – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الشارقة الرياضية
نيوكاسل يونايتد ضد فياريال – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 2
تولوز ضد روما – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكويت الرياضية

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