جدول مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات والمنافسات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

جدول مباريات اليوم الأحد 6 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة

البطولة العربية للأندية – دور الثمانية

الرجاء الرياضي ضد النصر – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

الشباب ضد الوحدة – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 1

درع الاتحاد الإنجليزي

آرسنال ضد مانشستر سيتي – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

كأس العالم للسيدات – دور الـ16

السويد ضد الولايات المتحدة الأمريكية – الموعد: 12:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports

وديات أندية

توتنهام ضد شاختار – الموعد: 4:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: AD Sports 1 HD

مانشستر يونايتد ضد أتلتيك بيلباو – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: MUTV

بوروسيا دورتموند ضد أياكس – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الشارقة الرياضية

نيوكاسل يونايتد ضد فياريال – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC Extra HD 2

تولوز ضد روما – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: الكويت الرياضية