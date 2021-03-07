جدول مباريات اليوم الأحد 7 مارس والقنوات الناقلة

تشهد مباريات اليوم الأحد 7 مارس 2021 العديد من المواجهات القوية والتي قد تقرر مسار الموسم الجاري.

ففي إنجلترا، يبرز ديربي مانشستر بين الغريمين سيتي المتصدر ويونايتد صاحب المركز الثالث، فيما يسعى ليفربول لاستعادة بعض من عافيته عندما يلاقي فولهام، ويواجه توتنهام غريمه كريستال بالاس في ديربي لندن.

وفي إسبانيا، يترقب متابعو الليغا مواجهة ديربي مدريد الحاسمة بين أتلتيكو المتصدر وريال صاحب المركز الثالث.

في إيطاليا، يسعى ميلان صاحب المركز الثاني لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يحل ضيفاً على هيلاس فيرونا العنيد.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7 مارس (7-3-2021):

المرحلة الـ 27 من الدوري الإنجليزي المباراة الموعد القناة الناقلة ويست بروميتش - نيوكاسل 15:00 السعودية beIN Sports Premium 1 ليفربول - فولهام 17:00 السعودية beIN Sports Premium 1,2 مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد 19:30 السعودية beIN Sports Premium 1,2 توتنهام - كريستال بالاس 22:15 السعودية beIN Sports Premium 1,2

المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني المباراة الموعد القناة الناقلة هويسكا - سيلتا فيغو 16:00 السعودية beIN Sports 1 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد 18:15 السعودية beIN Sports 1 ريال سوسييداد - ليفانتي 20:30 السعودية beIN Sports 1 أتلتيك بلباو - غرناطة 23:00 السعودية beIN Sports 1

المرحلة الـ 26 من الدوري الإيطالي المباراة الموعد القناة الناقلة جنوى - روما 14:30 السعودية beIN Sports 3 هيلاس فيرونا - ميلان 17:00 السعودية beIN Sports 3 فيورنتينا - بارما 17:00 السعودية beIN Sports 2 كروتوني - تورينو 17:00 السعودية beIN Sports Connect سامبدوريا - كالياري 20:00 السعودية beIN Sports 3 نابولي - بولونيا 22:45 السعودية beIN Sports 3