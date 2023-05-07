جدول مباريات اليوم الأحد 7 مايو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أبرز تفاصيل المواجهات في مختلف الدوريات والبطولات والقنوات الناقلة لها.

يستمر الحماس في مباريات اليوم، وخاصة في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يلتقي مانشستر يونايتد مع وست هام يونايتد، كما يلتقي أرسنال مع نيوكاسل في سانت جيمس بارك، أما في الدوري الإيطالي يلعب يوفنتوس ضد أتالانتا في الجولة 34، ويستعد باريس سان جيرمان هذا المساء ليحل ضيفًا على تروا في الجولة 34 من الدوري الفرنسي.

جدول مباريات اليوم الأحد 7 مايو 2023 والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الممتاز – الجولة 35

نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 HD Premium

وست هام ضد مانشستر يونايتد – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإيطالي – الجولة 34

أتالانتا ضد يوفنتوس – الموعد: 1:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

نابولي ضد فيورنتينا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي بريميوم 1

البطولة العربية للأندية – الدور الثاني

تشرين ضد الشباب – الموعد: 10:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أبو ظبي آسيا 1

الدوري الفرنسي – الجولة 34

تروا ضد باريس سان جيرمان – الموعد: 9:45 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 2

الدوري الألماني – الجولة 31

بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورغ – الموعد: 6:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 3