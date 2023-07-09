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جدول مباريات اليوم الأحد 9 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 09 تمّوز / يوليو 2023 - 06:55
جدول مباريات اليوم الأحد 9 يوليو 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات اليوم الأحد 9 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الأحد 9 يوليو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات خلال فترة التوقف الدولي والقنوات الناقلة لها.

تهدأ وتيرة المنافسة في مباريات اليوم، ولكن تبقى الإثارة حاضرة في بطولة أوروبا تحت 19 سنة، حيث يلتقي في مرحلة المجموعات البرتغال ضد مالطا، كما يواجه إيطاليا نظيره منتخب بولندا، وتتواصل المنافسة في الدوري المصري الممتاز عندما يلتقي فاركو أمام نظيره المصري البورسعيدي في الجولة 33.

جدول مباريات اليوم الأحد 9 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

  • الدوري المصري الممتاز – الجولة 33

فاركو ضد المصري البورسعيدي – الموعد: 8:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 2

  • بطولة أوروبا تحت 19 سنة – دور المجموعات

البرتغال ضد مالطا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium
إيطاليا ضد بولندا – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

  • كأس العرش المغربي – نصف النهائي

الوداد الرياضي ضد الرجاء الرياضي – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: المغربية الرياضية
نهضة بركان ضد الفتح الرباطي – الموعد: 11:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: المغربية الرياضية

  • وديات أندية

زينيت ضد فنربخشة – الموعد: 7:30 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: ---

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