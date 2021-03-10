جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 مارس والقنوات الناقلة

تشهد مباريات اليوم عدة مباريات مهمة في دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني والدوري الإنجليزي وكأس الكونفدرالية الإفريقية وغيرها من البطولات، إضافة للقنوات الناقلة.

ففي إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال، يحلم برشلونة بـ "ريمونتادا" أمام غريمه باريس سان جيرمان بعد سقوطه الكبير ذهاباً.

كما يتطلع ليفربول لتفادي أي مفاجآت حينما يواجه لايبتزيغ بعد تفوقه عليه في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين.

في الدوري الإنجليزي، يأمل مانشستر سيتي المتصدر في تعويض خسارته المرحلة الماضية حينما يواجه ضيفه ساوثهامبتون.

في الدوري الإسباني، يستضيف أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة غريمه أتلتيك بلباو في لقاء مهم مؤجل من المرحلة الـ 18، وأمامه فرصة لتوسيع الفارق مع غريميه برشلونة الثاني وريال مدريد ثالث الترتيب.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 10 مارس (10-3-2021):

إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - برشلونة 23:00 السعودية beIN Sports Premium 1 ليفربول - لايبتزيغ 23:00 السعودية beIN Sports Premium 2

المرحلة الـ 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - ساوثهامبتون 21:00 السعودية beIN Sports Premium 2

المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني (مؤجل) المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيكو مدريد - أتلتيك بلباو 21:00 السعودية beIN Sports 1

المرحلة الـ 22 من الدوري الفرنسي المباراة الموعد القناة الناقلة مرسيليا - رين 21:00 السعودية beIN Sports 2

المرحلة الـ 23 من الدوري السعودي المباراة الموعد القناة الناقلة الباطن - الفتح 15:50 السعودية KSA Sports 1 HD القادسية - العين 18:25 السعودية KSA Sports 2 HD التعاون - أبها 18:50 السعودية KSA Sports 3 HD الفيصلي - الرائد 20:15 السعودية KSA Sports 4 HD الاتحاد - الشباب 20:45 السعودية KSA Sports 1 HD

كأس الكونفيدرالية الإفريقية المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - نكانا 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 النجم الساحلي - جراف دي داكار 19:00 السعودية beIN Sports HD 3 الرجاء - نامونجو 19:00 السعودية beIN Sports HD 4