جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل المواجهات في مختلف المسابقات والدوريات والقنوات الناقلة لها.

تستمر الإثارة في مباريات اليوم، حيث يلتقي في اليوم الثاني من ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 قطبي ميلان نادي اي سي ميلان ضد إنتر ميلان على ملعب سان سيرو، وتستمر المنافسة في الدوري السعودي ودوري يلو إلى جانب بطولة كأس مصر.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا – ذهاب نصف النهائي

ميلان ضد إنتر ميلان – الموعد: 10:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: beIN Sports 1 Premium

الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 26

الباطن ضد الطائي – الموعد: 7:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: SSC HD 1

دوري يلو السعودي – الجولة 31

العين ضد الحزم - الموعد: 3:50 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية

الساحل ضد نجران - الموعد: 6:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية

الفيصلي ضد القادسية - الموعد: 7:15 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية

الخلود ضد الأخدود - الموعد: 7:20 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: السعودية الرياضية

كأس مصر – دور الـ32

فاركو ضد المصرية للاتصالات – الموعد: 6:00 م بتوقيت السعودية - القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 2

فيوتشر ضد طلائع الأسطول – الموعد: 9:00 م بتوقيت السعودية – القنوات الناقلة: أون تايم سبورت 1